Al menos 250 muertos en Líbano tras ataques de Israel en el día más sangriento de la guerra

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que un alto el fuego en el Líbano era una condición esencial para el acuerdo de su país con Estados Unidos

Reuters

Una serie de explosiones sacudió Beirut, mientras el ejército israelí afirmaba haber lanzado el mayor ataque coordinado de la guerra.

Según informó, más de 100 centros de mando e instalaciones militares de Hezbolá fueron blanco de los ataques en la capital, el valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Un total de 254 personas murieron y más de mil 100 resultaron heridas en todo el Líbano, informó el servicio de defensa civil del país. El mayor número de víctimas se registró en Beirut, donde murieron 91 personas.

El Ministerio de Sanidad ​cifró el número de muertos en 182 en todo el país y señaló que no se trataba de una cifra definitiva.

Fue el día más mortífero de la guerra

Anteriormente, vieron a personas en motocicletas recogiendo a heridos y transportándolos a los hospitales porque no había suficientes ambulancias para atenderlos a tiempo.

Un grupo de bomberos trabajaba para extinguir las llamas en un estacionamiento después que un ataque dejara más de una docena de coches calcinados y destrozados.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el vicepresidente de EU, JD Vance, también afirmaron el miércoles que el Líbano no estaba incluido en la tregua.

"Creo que esto se debe a un malentendido legítimo. Creo que los iraníes pensaban que el alto el ⁠fuego incluía al Líbano, y

simplemente no era así", declaró Vance a ‌periodistas en Budapest.

En un comunicado, Hezbolá condenó lo que calificó de "agresión bárbara" de Israel y afirmó que los ataques ponían de relieve su "derecho natural y legal a resistir la ocupación y responder a su agresión".

Un ataque contra la ciudad sureña de Sidón causó la muerte de ocho personas y dejó 22 heridos, según informó el Ministerio de Sanidad libanés.

Otro ataque alcanzó el centro de Beirut a primera hora de la tarde, informó la NNA. El ejército israelí afirmó que había atacado a un comandante de Hezbolá en Beirut, sin dar más detalles.

Una grave violación

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que Beirut continuaría con sus esfuerzos para garantizar que el Líbano fuera incluido en cualquier acuerdo de paz regional duradero.

La mayoría de los ataques del miércoles se produjeron en zonas pobladas por civiles, informó el ejército israelí. Horas antes del ataque, la fuerza había emitido avisos para algunas ​zonas del sur de Beirut y del sur del Líbano.

No se emitió ⁠ningún aviso de este tipo para el centro de Beirut, que también fue alcanzado.

Dirigiéndose a Hezbolá, afirmó que el ejército israelí "los perseguirá y actuará con gran fuerza contra ustedes dondequiera que estén".

Antes de los ataques del miércoles, más de mil 500 personas habían perdido la vida en la campaña aérea y terrestre de Israel en todo el Líbano, entre ellas más de 130 niños y más de 100 mujeres.

Israel se ha comprometido a ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani como parte de una "zona de seguridad" que, según afirma, tiene por objeto proteger a sus residentes del norte.

"Esperemos que se alcance un alto el fuego", dijo Ahmed Harm, un hombre de 54 años desplazado de los suburbios del sur de Beirut.

"El Líbano ya no puede más. El país se está hundiendo económicamente, y todo se ​está derrumbando".