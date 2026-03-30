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Mundolunes, 30 de marzo de 2026

Al menos 70 muertos en una masacre perpetrada por bandas en Haití, según una ONG local

Los hechos fueron perpetrados por el grupo armado Gran Grif, que además de cometer los asesinatos han incendiado varios hogares

EFE

Por su parte, la Policía informó este lunes en su página de Facebook que en el ataque murieron al menos 16 personas y que otras 10 resultaron heridas.

“Los policías finalmente intervinieron, pero antes de eso, las bandas ya habían matado a 16 personas, herido a otras diez e incendiado varias casas”, señaló la institución sin más detalles.

“Una vez que la Policía tomó el control, la población, por su parte, trasladó a los heridos y los cadáveres frente a una comisaría local, detalló la institución.

Los habitantes del área afectada aseguran que fueron las propias pandillas las que se retiraron.

La Policía agregó continúa sus operaciones “con el objetivo de perseguir a los bandidos que huyen y garantizar la seguridad de las personas que viven en la zona”.

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