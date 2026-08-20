Alemania reporta 14 mil muertes vinculadas al calor este verano y supera récord de 2018

Mundojueves, 20 de agosto de 2026Alemania reporta 14 mil muertes vinculadas al calor este verano y supera récord de 2018En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renalesAFPAltas TemperaturasOla De CalorAlemaniaMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSin respuesta RubénCARTONESTestigo bien protegido Osvaldo