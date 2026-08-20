Mundojueves, 20 de agosto de 2026

Alemania reporta 14 mil muertes vinculadas al calor este verano y supera récord de 2018

En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales

AFP

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