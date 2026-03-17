elsoldemexico
Mundomartes, 17 de marzo de 2026

Ali Larijani: quién es el jefe de defensa de Irán al que Israel afirma haber matado

No tiene un perfil religioso, pero desde hace más de dos décadas ha formado parte de la cúpula más alta de la República Islámica como un estratega

Jorge Morales

Larijani y Soleimani “se han unido en las profundidades del infierno a (Alí) Jamenei”, afirmó Katz.

De acuerdo con información de AFP, Ali Larijani es el blanco político de mayor jerarquía desde que Estados Unidos consiguió eliminar a Alí Jameneí.

¿Quién es Ali Larijani?

Ali Larijani nació el 3 de junio de 1958 en Nayaf, Irak, y proviene de una familia de clérigos y grandes ayatolás, tales como su abuelo materno, Mohsen Ashrafi y su hermano, Sadeq Larijani.

¿Qué es un ayatolá?

Es un clérigo de alto rango dentro del islam chií duodecimano, reconocido como un experto en jurisprudencia, teología y moral. Su título significa “señal de Dios” en árabe.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Denuncian a directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de SRE

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Banca atenta a morosidad

image
Roberto Remes

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES