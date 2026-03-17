Ali Larijani: quién es el jefe de defensa de Irán al que Israel afirma haber matado

No tiene un perfil religioso, pero desde hace más de dos décadas ha formado parte de la cúpula más alta de la República Islámica como un estratega

Jorge Morales

Larijani y Soleimani “se han unido en las profundidades del infierno a (Alí) Jamenei”, afirmó Katz.

De acuerdo con información de AFP, Ali Larijani es el blanco político de mayor jerarquía desde que Estados Unidos consiguió eliminar a Alí Jameneí.

¿Quién es Ali Larijani?

Ali Larijani nació el 3 de junio de 1958 en Nayaf, Irak, y proviene de una familia de clérigos y grandes ayatolás, tales como su abuelo materno, Mohsen Ashrafi y su hermano, Sadeq Larijani.

¿Qué es un ayatolá?

Es un clérigo de alto rango dentro del islam chií duodecimano, reconocido como un experto en jurisprudencia, teología y moral. Su título significa “señal de Dios” en árabe.