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Mundojueves, 9 de abril de 2026

Alto mando del ejército francés teme una “guerra abierta” contra Rusia

Francia preveía destinar 413 mil millones de euros al gasto militar de 2024 a 2030, pero, ante el aumento de las amenazas, propuso incrementar el presupuesto para acelerar el rearme

AFP

Moscú estimó que los temores franceses son “sin fundamento”.

“Rusia no representa una amenaza para ningún país (...) que no tenga en absoluto la intención de perjudicar [su] seguridad”, declaró el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en rueda de prensa.

El gobierno francés espera la adopción por el Parlamento del proyecto de ley antes del 14 de julio.

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