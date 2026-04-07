Anuncian la liberación de la periodista estadounidense secuestrada en Bagdad

El portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, en un comunicado a través de redes sociales anunció la liberación de la estadounidense, Shelly Kittleson

EFE

Rubio agradeció, en un mensaje en su cuenta oficial de X, al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial Iraquí por "ayudar asegurar la liberación".

El jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que Kittleson había sido detenida por la organización terrorista Kata'ib Hezballah, el pasado 31 de marzo cuando circulaba por las calles de la capital iraquí.

Además, advirtió de que esta "iniciativa no se repetirá en los próximos días", dado que se encuentran actualmente en un "estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam".

Un periodista amigo de Kittleson afirmó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que ella se alojaba sola en un modesto hotel en la zona de Saadoun y que se reunieron aproximadamente una hora antes de su secuestro, el 31 de marzo.

El último periodista estadounidense secuestrado fue Steven Sotloff, quien fue capturado en Siria en 2013 y asesinado en 2014, según el CPJ.