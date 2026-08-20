Aprueban ley en Australia para cobrar impuestos a gigantes tecnológicos que no paguen por noticias locales
Las grandes empresas de tecnología tendrán que llegar a un acuerdo con al menos ocho medios locales para evitar pagar el 2.5% de sus ingresos publicitarios
Wendy Vega / El Sol de México
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