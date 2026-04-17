Así ven los medios internacionales a Sheinbaum en la cumbre progresista de Barcelona

Medios europeos ubican a la presidenta de México en el reacomodo progresista global

Jair Soto / El Sol de México

En el plano editorial, el diario El País señala que la asistencia de Sheinbaum tiene un peso simbólico, al reflejar la intención de México de reposicionarse en el escenario internacional y recuperar presencia en espacios multilaterales.

Por su parte, Deutsche Welle subraya que la reunión en Barcelona busca coordinar posturas frente a desafíos globales, desde la gobernanza internacional hasta las crisis económicas y sociales.