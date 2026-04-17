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Mundoviernes, 17 de abril de 2026

Así ven los medios internacionales a Sheinbaum en la cumbre progresista de Barcelona

Medios europeos ubican a la presidenta de México en el reacomodo progresista global

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Jair Soto / El Sol de México

En el plano editorial, el diario El País señala que la asistencia de Sheinbaum tiene un peso simbólico, al reflejar la intención de México de reposicionarse en el escenario internacional y recuperar presencia en espacios multilaterales.

Por su parte, Deutsche Welle subraya que la reunión en Barcelona busca coordinar posturas frente a desafíos globales, desde la gobernanza internacional hasta las crisis económicas y sociales.

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Ocho años informando sobre la distopía global. Editor de Mundo para El Sol de México, con 15 años de carrera

Jair Soto
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