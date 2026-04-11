Astronautas de Artemis II destacan su unión y aprecio por la Tierra entre aplausos

Los astronautas dieron en una rueda de prensa para celebrar su vuelta en el Johnson Space Center de la NASA, en Houston, y compartieron sus sensaciones

EFE

La astronauta protagonizó uno de los momentos más emotivos al quedarse sin palabras durante después de recordar que lo que más le “impactó” no fue ver la “diminuta Tierra”, “sino toda la negrura que la rodeaba”.

“La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgando, imperturbable, en el universo”, dijo, antes de quedarse con la mirada perdida, y concluyó: “Planeta Tierra, ustedes son una tripulación”.

“Les sugeriría que, cuando miren hacia aquí arriba, no nos vean a nosotros. Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Si les gusta lo que ven, entonces miren un poco más adentro. Estos son ustedes”, apostilló.

“Ustedes, caramba, van a ir, y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino, de todas las formas posibles”, manifestó.