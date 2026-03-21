Ataque contra un hospital de Sudán deja 64 muertos, entre ellos 13 niños

AFP

Un ataque contra un centro de salud en Sudán dejó 64 muertos, entre ellos 13 niños, y 89 heridos, informó el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La guerra que tiene Sudán desde abril de 2023 ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, provocando lo que la ONU califica como “la peor crisis humanitaria del mundo”.

Este ataque también dejó 89 personas heridas, “entre ellas ocho trabajadores de la salud, y dañó los departamentos de pediatría, maternidad y emergencias del hospital”, agregó Tedros.

Las FAR dominan la vasta región de Darfur en el oeste de Sudán, mientras el ejército sudanés controla el este, centro y sur del país africano.

Hospital inutilizado

Según Tedros, el hospital atacado quedó inutilizado “debido a los grandes daños”, que provocaron “la interrupción crítica de servicios médicos esenciales”.

El director de la OMS dijo que el organismo está apoyando a sus aliados locales en materia de salud para cubrir necesidades urgentes mediante el aumento de la capacidad de otras instalaciones médicas.

El Daein, bajo control de las FAR, ha sido blanco frecuente de ataques del ejército sudanés, que intenta repeler a los paramilitares hacia sus bastiones de Darfur y alejarlas del corredor central de Sudán.

Sus ataques más recientes contra el mercado de la ciudad provocaron el incendio de barriles de petróleo, los cuales ardieron durante horas.

El sistema de vigilancia de la OMS de ataques contra instalaciones de salud (SSA) documenta y verifica tales ataques, pero no atribuye la responsabilidad por no ser una agencia investigadora.

Los hospitales sudaneses han sido atacados regularmente a lo largo de la guerra en Sudán, que se inició en abril de 2023.

Después de la tragedia del viernes, el número de personas muertas en ataques contra instalaciones de salud alcanzó 2.036 en 213 acciones, según el sistema SSA.