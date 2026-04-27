Atentado contra Trump: cuando eres invitado de honor y periodista al mismo tiempo

En el evento se encontraban funcionarios gubernamentales y periodistas de diferentes medios de comunicación, quienes intentaron informar los hechos desde dentro del lugar

Samantha Laurent

Así vivieron los periodistas el tiroteo en la cena con Trump

Como ya se mencionó, la gala fue punto de reunión para periodistas de diferentes medios de comunicación, quienes durante el tiroteo tuvieron diferentes reacciones que dieron de qué hablar en redes.

A través de diferentes videos publicados en internet, fue posible ver cómo es que reaccionaron varios de los asistentes al evento de Corresponsales de la Casa Blanca.

De acuerdo con algunos medios estadounidenses, tras escucharse los disparos, la sensación de seguridad que suele acompañar los eventos presidenciales se esfumó y comenzó una serie de acciones para mantener a salvo a los ahí presentes.

Mientras esto ocurría, otros elementos del equipo, ya con armas, comenzaron a revisar la sala en busca de amenazas, mientras los periodistas, muchos de ellos debajo de las mesas, intentaban informar con sus celulares pese a la falta de señal.

De lejos pudo ver cómo los altos funcionarios eran evacuados a toda prisa, mientras que los invitados permanecían agachados debajo de las mesas.

Polémica por botellas de vino

La intención de los periodistas por informar sobre los hechos mientras el tiroteo tenía lugar fue reconocido y “aplaudido” por el público; sin embargo, hubo otros invitados que han sido objeto de críticas.

La razón es simple: en un video que circula en redes sociales se puede ver a una mujer que toma dos botellas para llevárselas, todo esto después de los ocurrido.

Dicha acción ha sido criticada por diferentes usuarios en redes sociales, quienes objetan que no era el momento para un comportamiento de ese estilo.

La identidad de la mujer sigue sin conocerse, aunque muchos han dado por hecho que se trata de una periodista, algo que los ha llevado a lanzar críticas contra la prensa.

Sin embargo, agencias internacionales como EFE han dicho que se trata de invitados ajenos a la prensa, que a su propia forma de reponerse del susto han optado por tomarse selfies o tomar las botellas de vino de las mesas.