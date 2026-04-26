Atentado contra Trump: ¿Qué se sabe del tirador sospechoso de intentar matarlo durante la cena con corresponsales?
Dedicado a la informática, a la ingeniería mecánica y a la docencia, excompañeros suyos lo describen como un genio amable y tranquilo
Jorge Morales
¿Qué se sabe de Cole Allen?, el tirador sospechoso de intentar matar a Trump durante la cena con corresponsales
Con estos apodos revelados, se halló una cuenta en la red social de empleo LinkedIn con el nombre Cole Allen, donde se presentaba como un ingeniero dedicado al desarrollo de videojuegos.
“Ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de juegos independiente por experiencia, docente de nacimiento”, dice su descripción.
Con información de AFP
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.