Atentado contra Trump: ¿Qué se sabe del tirador sospechoso de intentar matarlo durante la cena con corresponsales?

Dedicado a la informática, a la ingeniería mecánica y a la docencia, excompañeros suyos lo describen como un genio amable y tranquilo

Jorge Morales

¿Qué se sabe de Cole Allen?, el tirador sospechoso de intentar matar a Trump durante la cena con corresponsales

Con estos apodos revelados, se halló una cuenta en la red social de empleo LinkedIn con el nombre Cole Allen, donde se presentaba como un ingeniero dedicado al desarrollo de videojuegos.

“Ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de juegos independiente por experiencia, docente de nacimiento”, dice su descripción.

Con información de AFP