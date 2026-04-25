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Mundosábado, 25 de abril de 2026

Atentado terrorista en Colombia deja 7 muertos y 17 heridos

Desde el viernes se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016

EFE

El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

La onda causada por la explosión destruyó además otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera por lo cual el tráfico fue interrumpido en esa zona.

El gobernador calificó lo sucedido como “una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias”.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

Ofensiva terrorista en el suroeste

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