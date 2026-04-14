Aumenta la inflación en Argentina y el gobierno lo atribuye al impacto de la guerra

La inflación tuvo un registró mensual de 3.4% en marzo, su nivel más alto del último año según datos oficiales

AFP

El dato de marzo se vio impulsado por el transporte y gastos estacionales como la educación, según el instituto nacional de estadísticas Indec.

En los últimos 12 meses a marzo la inflación alcanzó 32.6 por ciento. En tanto, en lo que va del año, el aumento de precios redondea 9.4 por ciento.

Caputo había dicho el martes que "la inflación va a tener certificado de defunción", al disertar en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

En otros apartados, las cifras son menos favorables.

La industria acusó en febrero una caída de actividad del 8.6 por ciento interanual y la informalidad laboral alcanzó el 43 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, también según el Indec.

El tipo de cambio con un peso elevado frente al dólar (1,385 pesos por billete verde al cambio oficial) favorece las importaciones que el gobierno estimuló con políticas de desregulación.

La avalancha de importaciones, principalmente provenientes de China, ayudó a abaratar los precios pero también tuvo un fuerte impacto en el aparato productivo.