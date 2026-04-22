Aumento de episodios de calor extremo lleva a la agricultura mundial “al límite”

El informe llama a adoptar semillas y razas adaptadas a las nuevas condiciones, y a poner sistemas de alerta a disposición de los agricultores

AFP

El calor extremo también actúa sobre la humedad o la radiación solar, generando lluvias torrenciales o sequías “repentinas”.

“Es el principal detonante”, explica a la AFP Kaveh Zahedi, director de la Oficina de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este es el tipo de convergencias que apenas empezamos a comprender. No es solo ‘calor extremo’, sino un multiplicador de riesgos

Los casos se acumulan en Estados Unidos, Rusia, China… y todos los sectores se ven afectados.

Para el ganado, cuando el calor extremo no provoca fallos digestivos o cardiovasculares, reduce la producción de leche y su contenido en proteínas.

Para la mayoría de los cultivos los rendimientos comienzan a disminuir por encima de los 30 °C, incluso antes en el caso de las papas o la cebada.

La desaparición de polinizadores, las enfermedades o la falta de alimento aumentan los riesgos, agravados por la uniformidad de las variedades.

Arroz indio, cangrejo de Bering

Los picos de calor ya afectan a más de mil millones de personas, en primer lugar a los agricultores y sus familias (salud, productividad…).

También debilitan una seguridad alimentaria ya muy incierta (en 2024, 2 mil 300 millones de personas sufrían algún tipo de inseguridad alimentaria).

El informe llama a adoptar semillas y razas adaptadas a las nuevas condiciones, y a poner sistemas de alerta a disposición de los agricultores, dado que el calor extremo es uno de los fenómenos meteorológicos más previsibles.

“Vemos acciones, pero son insuficientes”, insiste el responsable de la FAO, subrayando la importancia “crítica” de los sistemas de alerta.

Pero sin una reducción “ambiciosa” de los gases de efecto invernadero, “la gravedad de los calores extremos superará cada vez más la capacidad de adaptación”, señala el informe.