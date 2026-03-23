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Mundolunes, 23 de marzo de 2026

Avión del Ejército de Colombia sufre accidente durante despegue; más de 100 militares iban a bordo

Autoridades locales informaron que algunas de las personas que iban en la aeronave lograron sobrevivir

EFE

La aeronave, según el gobernador, acababa de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en la región amazónica de Colombia, con destino a Bogotá, cuando por causas que se desconocen se precipitó a tierra minutos después y se incendió.

En imágenes divulgadas en redes sociales se observa a lugareños que transportan en motocicletas a soldados con uniforme y heridos hacia el hospital María Angelines, de Puerto Leguízamo, así como a otros militares que tratan de apagar el fuego en los restos del aparato.

Al confirmar el accidente del Hércules C-130, la Fuerza Aérea pidió “prudencia y responsabilidad en el manejo de la información” ya que han circulado distintas versiones sobre el número de personas que iban en el avión, cuya suerte se desconoce.

La zona amazónica donde ocurrió el accidente es selvática y alejada de otros centros urbanos porque a Puerto Leguízamo solo se puede llegar por vía aérea o por río en un viaje de ocho horas, según el gobernador.

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