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Mundolunes, 13 de abril de 2026

Avioneta en Bolivia estuvo dando giros por dos horas antes de estrellarse; mueren los 2 tripulantes

Las autoridades señalan que posiblemente la aeronave sufrió una despresurización de cabina y los pilotos perdieron el conocimiento, lo que explicaría que perdieran la comunicación

EFE

El piloto Carlos Moyano y el copiloto Julio Sardán fallecieron en el accidente de la aeronave Cessna Citation con matrícula CP-3243 en Cochabamba, indicó Zamora, según un comunicado de prensa de su despacho.

La avioneta cayó en una zona boscosa entre la ciudad de Cochabamba y la localidad de Chimoré, en la zona del Trópico de Cochabamba, señala el comunicado.

A las 11.00 hora local (15:00 GMT) desapareció del radar, según un primer informe brindado por el ministro Zamora.

Horas antes del accidente, Moyano y Sardán habían trasladado al ministro de Medio Ambiente, Oscar Mario Justiniano, de Santa Cruz a La Paz, agregó el ministro.

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