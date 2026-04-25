Baja participación y desánimo social marcan jornada electoral de Palestina

Cerca de 40 por ciento de habitantes acudieron a las urnas y fueron los primeros comicios celebrados desde que inició la guerra con Israel

AFP

Pero la participación en la zona gazatí de Deir al Balah fue significativamente menor, de apenas el 21.2% al cierre de las 6d e la tarde de los colegios electorales.

Cerca de 1.5 millones de personas estaban inscritas en las listas electorales en Cisjordania, ocupada por Israel, y 70 mil en la zona de Deir al Balah, según la CEC, con sede en Ramala.

Algunos, sin embargo, cuestionaron el momento de las elecciones.

También hay quienes ven como una oportunidad el proceso electoral.

Desde el 10 de octubre de 2025 está en vigor un precario alto el fuego, empañado por actos violentos casi diarios.

“Una oportunidad importante”

En Cisjordania, escenario con aumento de la violencia de los colonos, un periodista de la AFP vio una escasa afluencia en varios colegios electorales, donde diplomáticos observan el desarrollo de los comicios.

Los ayuntamientos se encargan de servicios esenciales como el agua, el saneamiento y las infraestructuras locales, y carecen de poder legislativo.

Como no se han celebrado elecciones presidenciales ni legislativas desde 2006, son una de las pocas instituciones democráticas que funcionan bajo la administración de la Autoridad Palestina.

En un contexto de estancamiento económico, el gobierno se enfrenta a numerosas acusaciones de corrupción y los donantes condicionan cada vez más su apoyo a la implementación de reformas.

Para el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, las elecciones son “una oportunidad importante para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos, en un momento especialmente difícil”.

La Unión Europea las considera una “etapa importante hacia una mayor democratización y un fortalecimiento de la gobernanza local”.

Sin listas de Hamas

La mayoría de las listas están alineadas con Fatah, el partido nacionalista y laico del presidente Mahmud Abás, en el poder desde 2005, o son independientes.

No hay agrupaciones afiliadas al movimiento islamista Hamás, el archirrival de Fatah, que controla casi la mitad de la Franja de Gaza.

“Ya sean independientes o de un partido, los candidatos no cambiarán nada en la ciudad”, lamenta Mahmud Bader, un empresario que vota en Tulkarem, en el norte de Cisjordania.

“Es la ocupación la que dirige”, dice a la AFP sobre Israel, que lleva más de un año controlando dos campos de refugiados vecinos.

Los colegios electorales cerraron a las 7 de la noche en Cisjordania y a las 5 de la tarde en Deir el Balah, para permitir el recuento a la luz del día ante la falta de electricidad.

Nablus podría tener su primera alcaldesa

En Nablus, donde sólo se presenta una lista, se espera que una mujer sea elegida alcaldesa por primera vez.

En Cisjordania hubo elecciones municipales en 2017 y en 2021-2022, pero en Gaza son las primeras desde las legislativas de 2006, ganadas por el movimiento islamista.