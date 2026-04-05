Bangladesh lanza campaña de vacunación de emergencia ante propagación de brote de sarampión

Se han confirmado 17 muertes por esta enfermedad, con 113 muertes sospechosas y más de siete mil 500 casos sospechosos de infección en todo el país

Sergio Ángeles / El Sol de México

Las cifras del Ministerio de Salud indican que hasta la fecha se han confirmado 17 muertes por sarampión, con 113 muertes sospechosas y más de siete mil 500 casos sospechosos de infección en todo el país.

La campaña, liderada por el Ministerio de Salud con el apoyo de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y Gavi, la Alianza para las Vacunas, comenzó en 18 distritos de alto riesgo, según un comunicado de prensa conjunto.

Se está dando prioridad a los niños de entre seis meses y cinco años, en particular a aquellos que no han recibido la vacunación rutinaria y corren el mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

“Este rebrote pone de manifiesto graves deficiencias en la inmunidad”, añadió.

Los hospitales de varias regiones muy afectadas ya están saturados y funcionan con capacidad limitada, lo que suscita preocupación por una mayor propagación.

“Esta campaña ayudará a evitar más pérdidas trágicas de vidas jóvenes”, afirmó el Dr. Ahmed Jamsheed Mohamed, representante del grupo en Bangladesh.

Las autoridades indicaron que la campaña de vacunación de emergencia complementará los esfuerzos de inmunización rutinaria mientras las autoridades trabajan para contener el brote.