Mundolunes, 6 de julio de 2026

Bélgica detiene a seis menores por planear un ataque escolar en TikTok

La Fiscalía señaló que la colaboración entre los distintos servicios y organizaciones, le permitió a los investigadores identificar y detener a los sospechosos en menos de 24 horas

EFE

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