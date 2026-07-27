Mundolunes, 27 de julio de 2026
Bilal, el niño invidente refugiado por los incendios que conmovió a España
Debido a los incendios que afectan algunas partes del país, Bilal, junto con su familia, tuvo que dejar su hogar y trasladarse a otra localidad para salvaguardar su integridad
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