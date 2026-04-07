Bill Gates testificará ante comisión del Congreso de EU sobre caso Epstein

Gates reconoció que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el exfinancista se declarara culpable de incitación a la prostitución de una menor

AFP

Según un portavoz del multimillonario, citado por Politico, Gates “se alegra” de la oportunidad de comparecer ante la comisión.

“Nunca asistió ni participó en ningún acto ilegal de Epstein”, por eso “está deseando responder a las preguntas de la comisión para apoyar esta importante labor”, añadió.

La Fundación Gates no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.

“No hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, dijo entonces Gates según una grabación de esa declaración a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.

El multimillonario reconoció que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el exfinancista se declarara culpable de incitación a la prostitución de una menor.

Un borrador de correo electrónico escrito por Epstein, publicado por el Departamento de Justicia, menciona relaciones extramatrimoniales de Gates.

Gates reconoció en la asamblea dos aventuras, pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein.