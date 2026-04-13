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Mundolunes, 13 de abril de 2026

Bloqueo en Ormuz: en qué consiste la medida de Trump contra Irán que inició este lunes

“Será o todo o nada”, aseguró Trump para Fox al apuntar a esta estrategia de guerra para alzarse con la victoria e impedir que Irán venda su petróleo

Jorge Morales

¿A qué países y qué vías marítimas afectará el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Donald Trump?

“No vamos a permitir que Irán gane dinero vendiendo petróleo a los países que le gustan y no a los que no... Será o todo o nada, aseguró Trump para Fox.

¿En qué consiste el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Donald Trump?

“Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes”, había comunicado el comando.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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