Bloqueo en Ormuz: en qué consiste la medida de Trump contra Irán que inició este lunes











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

Vista de Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos, país que convive con Irán en la entrada al estrecho de Ormuz / Foto: AFP

El bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Donald Trump y planeado para efectuarse este lunes 13 de abril a las 14:00 horas (GMT) continuará con las afectaciones petroleras para el mundo, puesto que por esa vía transita el 20 por ciento del total de ese combustible en el mundo.

Esto ocurre en el contexto de que, tras el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero entre Estados Unidos e Irán, ambos países no alcanzaron un acuerdo de paz provisional, en el que se planteaba el cese al fuego durante al menos 45 días para continuar con las negociaciones en Islamabad, Pakistán, y discutir las demandas de ambos lados.

“Irán se comprometió con Estados Unidos de buena fe para poner fin a la guerra”, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi. Pero cuando estaba “muy cerca” un acuerdo en Islamabad, “nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo”, añadió.

En un pulso del país norteamericano por impedir que la nación islámica se suministre de uranio y amplíe su arsenal nuclear, el presidente republicano anunció el bloqueo de Ormuz y el paso a todas las embarcaciones que quieran entrar o salir de las costas iraníes.

“El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán”, declaró el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en X.

Donald Trump aseguró que el ejército estadounidense le bloqueará el paso a todas las embarcaciones de todos los países que quieren entrar o salir de puertos iraníes

El impedimento al tránsito abarcará también al Golfo Pérsico, por lo que afectará principalmente a transportes de Kuwait , Qatar , Emiratos Árabes Unidos , Baréin y una pequeña parte de Irak que vayan a Irán

También se verán afectadas embarcaciones que vayan a Irán por el Golfo de Omán, el cual se debe atravesar para llegar a Ormuz, que toca tierra en Omán y Pakistán

“En algún momento, se llegará a una situación en la que TODOS PODRÁN ENTRAR y TODOS PODRÁN SALIR, pero Irán no ha permitido que eso ocurra al limitarse a decir: ‘Podría haber una mina por ahí en algún lugar’, que nadie conoce salvo ellos”. Para Trump, esto es “UNA EXTORSIÓN MUNDIAL”, recogió EFE.

De acuerdo con el propio Manual del Comandante sobre el derecho de las operaciones navales de la Armada estadounidense en 2022, “el bloqueo es una operación bélica destinada a impedir que buques y/o aeronaves de todos los Estados, tanto enemigos como neutrales, entren o salgan de puertos, aeródromos o zonas costeras específicas que pertenezcan a un Estado enemigo, estén ocupadas por él o se encuentren bajo su control”.

“El derecho de bloqueo busca impedir por completo el paso de buques y aeronaves, sin importar su carga, a través de un cordón previamente establecido y anunciado que separa al enemigo de las aguas o el espacio aéreo internacionales”. “...la privación y la degradación de la capacidad del enemigo, siendo su fin último lograr su derrota” especifica.