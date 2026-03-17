Bombardeos en la frontera entre Ecuador y Colombia dejaron 27 cuerpos calcinados, asegura Gustavo Petro

El conflicto ocurre en medio de un deterioro de las relaciones entre Bogotá y Quito, marcado por una guerra comercial iniciada en enero por el presidente Noboa

EFE

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, escribió Petro en X.

Las afirmaciones de Petro se producen un día después de que denunciara que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba “tirada desde un avión” en inmediaciones de la frontera común.

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa rechazó este martes las acusaciones y aseguró que las operaciones militares contra el crimen organizado, apoyadas por Estados Unidos, se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio.

El mandatario ecuatoriano señaló que estas acciones se realizan con apoyo de la “cooperación internacional” y que están dirigidas contra bandas criminales, muchas de ellas de origen colombiano.

Medios colombianos han divulgado este martes imágenes de un artefacto explosivo hallado en zona rural de Jardines de Sucumbíos, en la frontera entre ambos países, que presuntamente habría sido lanzado desde el aire.

Las fotografías muestran un proyectil metálico de gran tamaño, con evidente deterioro, localizado entre vegetación, lo que, según esas versiones, apuntaría al uso de munición aérea en el área.

Colombia respondió con aranceles a decenas de productos y suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, mientras que el país andino aumentó el costo del transporte de crudo colombiano por sus oleoductos.

En paralelo, Ecuador ha intensificado su ofensiva contra el crimen organizado, que incluye bombardeos contra campamentos y enclaves ilegales en zonas cercanas a la frontera con Colombia y Perú.