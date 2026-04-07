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Mundomartes, 7 de abril de 2026

Cadenas humanas se extienden por centrales y puentes de Irán ante las amenazas de Trump

En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales

EFE

También se formaron cadenas humanas ante la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín.

Rahimi indicó que “los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra”.

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