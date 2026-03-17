elsoldemexico
Mundomartes, 17 de marzo de 2026

Cámara de Representantes cita a Pam Bondi, fiscal general de EU, por caso Epstein

La Cámara de Representantes está investigando una “posible mala gestión” del gobierno de EU sobre el caso de Epstein

EFE

Bondi defendió la actuación de Trump, al afirmar que "no hay pruebas de que haya cometido ningún delito".

Clinton, expresidente de Estados Unidos, quien mantuvo una amistad con Epstein, aseguró el pasado 27 de febrero que no sabía nada de los crímenes de Epstein y defendió que él no hizo nada malo.

Un día antes, Hillary Clinton había negado haber conocido en persona a Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que cometió.

La exsecretaria de Estado denunció además que el comité no ha citado a los verdaderos implicados, en referencia a Trump, quien tuvo una relación de amistad con Epstein, aunque no han trascendido pruebas que lo impliquen con sus delitos.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

