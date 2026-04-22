miércoles, 22 de abril de 2026
Canadá no permitirá que EU dicte las condiciones de la revisión del T-MEC, dice Carney
El primer ministro canadiense dijo que no se trata de que EU dicte todas las condiciones, sino de llegar a un acuerdo satisfactorio
Reuters
Está previsto que la revisión concluya antes del 1 de julio.
“No se trata de que Estados Unidos dicte las condiciones. Estamos negociando, podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará algún tiempo”, dijo Carney a periodistas.