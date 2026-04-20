Cancelan festejos mexicanos del Cinco de Mayo en Chicago por temor a redadas

La Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla informaron que la comunidad tiene miedo y evita las reuniones públicas ante la agresiva campaña de detención y deportación por parte del gobierno de EU

EFE

"La decisión se da debido a los grandes retos que sigue enfrentando nuestra comunidad mexicana en esta administración. Muchas familias tienen miedo e incertidumbre debido al incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas", dice un comunicado.

Esto motivó protestas generalizadas que fueron reprimidas duramente en comunidades latinas como La Villita, Pilsen, Las Empacadoras y otras del suroeste de la ciudad.

El desfile del Cinco de Mayo, suele atraer a miles de personas, celebra la victoria de México sobre el ejército francés de Napoleón III en la Batalla de Puebla en 1862.

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"Mantenemos la esperanza de que las condiciones mejoren, permitiéndonos reunirnos nuevamente para celebrar nuestra cultura y tradiciones. Esperamos continuar con las festividades del Cinco de Mayo durante muchos años más, cuando nuestra comunidad pueda hacerlo de forma segura y con tranquilidad", concluye el comunicado.