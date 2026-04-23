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Mundojueves, 23 de abril de 2026

Casa Blanca acusa a China de copiar la tecnología de IA estadounidense

El gobierno estadounidense acusa las empresas chinas de entrenar a sus modelos de inteligencia artificial mediante el proceso de “destilación”

AFP

La Casa Blanca acusó el jueves a empresas chinas de robar “a escala industrial” los modelos de inteligencia artificial estadounidenses.

La destilación es una técnica que consiste en entrenar un modelo de IA a partir de las respuestas de otro para copiar sus capacidades. Esta práctica es legal siempre y cuando se tenga permiso.

El 12 de febrero, en un memorándum dirigido al Congreso de Estados Unidos, OpenAI acusó a DeepSeek de copiar clandestinamente sus modelos de IA.

“Estas entidades extranjeras”, no identificadas por la Casa Blanca, “utilizan decenas de miles de cuentas proxy” para evitar ser detectadas, añadió Kratsios.

“Las entidades extranjeras que construyen sobre unos cimientos tan frágiles deben tener poca confianza en la integridad y la fiabilidad de los modelos que producen”, añadió con sorna.

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