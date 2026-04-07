Casa Blanca desmiente especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán

Esto se da luego de que Donald Trump advirtiera sobre la aniquilación de toda la civilización y el vicepresidente JD Vince mencionara opciones de arsenal que no han usado

EFE

Poco después, el vicepresidente Vance insistió en que confía que obtendrán una respuesta de Irán antes del fin del plazo, durante una rueda de prensa en Budapest, cuyo fragmento fue publicado por ‘Headquarters’.

“Tienen que saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido utilizar. El presidente de EU puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento”, aseguró Vance.

La Agencia EFE solicitó aclaraciones a la Casa Blanca sobre las palabras de Trump y Vance, sin recibir respuesta de momento.

“La cuenta oficial de la Casa Blanca da palos de ciego en su intento por defender la demencial amenaza de su jefe de aniquilar a ‘toda una civilización’”, respondió por su parte ‘Headquarters’ al mensaje de ‘Rapid Response 47’.