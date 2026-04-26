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Mundodomingo, 26 de abril de 2026

Casa Blanca no implementó el máximo nivel de seguridad para la cena de corresponsales: The Washington Post

El diario estadounidense indica que no se designó al Servicio Secreto el “Evento Nacional de Seguridad Especial”, que se activa cuando diversos funcionarios se reúnen en un mismo lugar

EFE

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