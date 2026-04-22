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Mundomiércoles, 22 de abril de 2026

Casi la mitad de los niños en EU respira aire insalubre, según informe

La exposición temprana puede provocar reducción del crecimiento pulmonar, nuevos casos de asma, mayor riesgo de enfermedades respiratorias y deterioro del desarrollo cognitivo, entre otros padecimientos

EFE

El análisis anual sobre la calidad del aire evaluó los niveles de ozono en el suelo, los picos de contaminación por partículas a corto plazo y la contaminación por partículas en 2025 en cada condado.

En este sentido, el informe señaló que la exposición temprana puede provocar reducción del crecimiento pulmonar, nuevos casos de asma, mayor riesgo de enfermedades respiratorias y deterioro del desarrollo cognitivo.

La contaminación por ozono a nivel del suelo sigue siendo una preocupación importante, ya que más de 129 millones de personas, o el 38 % de la población, viven en condados que obtuvieron calificaciones reprobatorias por ozono.

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