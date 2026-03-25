CEO de BlackRock advierte de recesión global por precios del petróleo

Irán mantiene al mercado bajo presión, con precios sostenidos por encima de 100 dólares y riesgo de subir más

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La cotización del petróleo West Texas Intermediate (WTI) inició la sesión de este miércoles en 88.75 dólares por barril, con un retroceso de 3.9 por ciento.

Si bien este referente ha caído en dos de las últimas tres sesiones, lleva un avance de 32.19 por ciento desde el inicio del conflicto, a finales de febrero.

En tanto, el petróleo Brent inició la sesión cotizando en 100.12 dólares por barril, con un alza acumula de 36.79 por ciento desde el comienzo de los ataques.

Con información de Reuters