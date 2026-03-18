









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

De acuerdo con la investigación de NYT , Chávez utilizó a muchas de las mujeres que trabajaban con él o eran voluntarias del movimiento para poder satisfacer sus propias necesidades sexuales / Foto: Unidos por los Derechos Humanos

El reconocido líder campesino y activista de los derechos civiles estadounidenses, Cesario Estrada Chávez, mejor conocido como César Chávez, fue señalado de abusar durante años de varias niñas cercanas al movimiento, así lo reveló la investigación del The New York Times.

De acuerdo con la información del medio estadounidense, existen numerosas pruebas que señalan al cofundador de la Unión de Campesinos como un depredador sexual que aprovechaba su fama como líder campesino para citar a las mujeres en su oficina y poder abusar de ellas.

Una de las mujeres, identificada como Ana Murguia, narró a los periodistas cómo César Chávez abusó de ella. Murguia recuerda que un día Chávez, el hombre al que había considerado como un héroe, llamó a su casa y la citó para verlo en un edificio descuidado donde se encontraba su oficina.

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Ana recuerda que pasó junto a la secretaria del activista y entró a su despacho, después él cerró la puerta. El hombre le contó a la niña de tan solo 13 años lo “solo que se había sentido” por lo que la llevó a una colchoneta de yoga, que él usaba para meditar, la comenzó a besar y bajó sus pantalones y le dijo: “No se lo digas a nadie (...) se pondrán celosos”.

Pero la historia de Ana Murguia no es la única que se ha revelado sobre el supuesto abuso sexual por parte del líder campesino, ya que después de que la ciudad de Bakersfield intentara cambiar el nombre de una de sus calles, más testimonios como los de Murguia salieron a la luz.

Junto al testimonio de Ana está el de Debra Rojas, ambas mujeres eran hijas de organizadores sindicales veteranos que participaban en mítines junto al líder campesino, César Chávez. Rojas contó que cuando tenía 12 años Chávez tocó por primera vez sus pechos mientras se encontraban en su oficina

Al cumplir 15 años, el activista organizó todo lo necesario para que Debra se alojara en un motel en California durante las marchas del movimiento. Fue en ese entonces cuando Chávez mantuvo relaciones sexuales con ella.

Las acusaciones de abuso señalan un patrón sobre la supuesta conducta sexual inapropiada por parte del líder campesino, que de acuerdo con la investigación de NYT , Chávez utilizó a muchas de las mujeres que trabajaban con él o eran voluntarias del movimiento para poder satisfacer sus propias necesidades sexuales.

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Dolores Huerta, aliada del movimiento, reveló en una entrevista que Chávez la agredió sexualmente, pero al igual que otras mujeres, decidió guardar silencio durante décadas por vergüenza y por miedo de empañar la imagen de un hombre que se había convertido en ícono de la lucha campesina.

La renombrada activista latina reveló que durante una noche de invierno de 1966 en California, Chávez la llevó en coche a un campo aislado de uvas donde se estacionó y la violó dentro del vehículo, en ese entonces, Huerta tenía 36 años pero decidió no denunciar la agresión por miedo a que las hostilidades que las autoridades tenían hacia el movimiento, además de temer que nadie en el sindicato creyera su historia.

De acuerdo con los testimonios de Murguia y Rojas, el activista aprovechó su popularidad para poder engañar a las entonces menores para poder acercarse a ellas y ganar su confianza, mientras que para lograr que sus padres no sospecharan las invitaba a marchas del movimiento para que ellas se involucraran en la lucha.

Tras revelarse la investigación la familia Chávez dijo que no estaba en condiciones para juzgar las denuncias y que “como familia arraigada en los alores de la equidad y justicia, honramos las voces de quienes no se sienten escuchados.