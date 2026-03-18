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Mundomiércoles, 18 de marzo de 2026

César Chávez, ícono de la lucha campesina, es señalado de abuso sexual contra menores

Varias mujeres han revelado que durante años fueron víctimas de abuso sexual por parte del líder campesino que aprovechaba su posición dentro del movimiento para agredirlas

Wendy Vega / El Sol de México

Durante cuatro años Ana fue citada a la oficina de César Chávez para tener encuentros sexuales con él, cuando esto inició ella tenía 13 años y él 45 años.

Mujeres revelan abuso sexual por parte del activista César Chávez

César Chávez aprovechó su imagen para abusar de menores

Ambas mujeres de ahora 66 años han revelado que en aquel entonces se sintieron halagadas y como “las elegidas” al ser citadas por su mayor héroe de la lucha civil estadounidense.

Por su parte los dirigentes de la Unión de Campesinos cancelaron las celebraciones por el cumpleaños de César Chávez el próximo 31 de marzo.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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