Chile retira apoyo a su expresidenta Michelle Bachelet como candidata a secretaria de la ONU

Bachelet partía entre las favoritas, ya que todo apunta a que la secretaría general de la ONU se la llevará una candidatura Latinoamericana, y que por primera vez en la historia podría ser mujer

EFE

“Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, agregó.

Bachelet partía entre las favoritas, ya que se entiende que todo apunta a que la rotación llevará a la secretaria general de la ONU a un candidato o candidata de Latinoamérica, y que por primera vez en la historia podría ser mujer.

Durante la campaña electoral, el ultraderechista José Antonio Kast ya dejó entrever que no apostaba por ella por las señales de oposición a su candidatura expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.