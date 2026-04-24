China califica de “infundadas” las acusaciones de EU sobre robo de tecnología de IA

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, pidió a EU poner fin a la "represión tecnológica” contra su país y “hacer más para facilitar el intercambio y la cooperación”

AFP

El jefe de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, Michael Kratsios, publicó las acusaciones el jueves en X y también advirtió que Washington “tomará medidas para proteger la innovación estadounidense”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó este viernes que “las afirmaciones de Estados Unidos carecen por completo de fundamento”, al ser consultado al respecto en la conferencia de prensa semanal.

La réplica se produce pocas horas después de que la startup china DeepSeek lanzara un nuevo y muy esperado modelo de IA, con costos “drásticamente reducidos”.