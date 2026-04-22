China rechaza insinuaciones de Trump sobre ayuda militar a Irán

La respuesta de China surge después de que el presidente estadounidense asegurara que el gigante asiático envío armas a Irán para ayudarle a reconstruir su armamento

AFP

Los iraníes “probablemente han reconstituido un poco sus reservas” de armamento desde la entrada en vigor del alto al fuego, dijo Trump el martes durante una entrevista telefónica con el canal CNBC.

Añadió que Estados Unidos había “capturado un barco” que “transportaba ciertas cosas, lo cual no estaba nada bien, quizá un regalo de China, no lo sé”, aunque no ofreció más detalles.

En respuesta, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, apuntó que “como gran potencia responsable, China siempre ha dado ejemplo cumpliendo sus obligaciones internacionales”.

China es un socio comercial estratégico de Irán, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones de petróleo iraní tenían como destino China antes de la guerra, según la empresa de análisis Kpler.

China ha mostrado moderación hacia Estados Unidos desde el inicio de la guerra. Se espera la visita del presidente Trump a China a mediados de mayo.