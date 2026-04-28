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Mundomartes, 28 de abril de 2026

China sanciona a plataformas digitales por no etiquetar contenido generado con IA

El ente regulador recordó que las plataformas deben respetar estrictamente las normas y aplicar las disposiciones relativas a la identificación de contenidos

EFE

Según el comunicado oficial, esas irregularidades vulneraban disposiciones de la Ley de Ciberseguridad y la normativa provisional sobre servicios de IA generativa.

Un responsable de la oficina afirmó que las plataformas deben respetar estrictamente las normas y aplicar rigurosamente las disposiciones relativas a la identificación de contenidos.

También en 2024, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China emitió directrices que prohibían el uso de IA generativa para la creación directa de declaraciones en documentos de investigaciones científicas.

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