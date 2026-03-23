Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad informó que 41 personas fueron trasladadas al hospital, algunas con “heridas graves”, aunque 32 ya han recibido el alta

AFP

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa.

Dos agentes de rescate de aeronaves y extinción de incendios permanecen en el hospital en “estado estable y sin lesiones que pongan en peligro su vida”, añadió. “Han podido hablar y estamos notificando a sus familias”.

Imágenes de la agencia AFP muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canada Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto.

Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes, indicó Jazz Aviation en un comunicado.

La autoridad portuaria señaló que el aeropuerto permanecería cerrado hasta al menos las 14:00 horas (18:00 horas GMT) “para permitir una investigación exhaustiva”.

Cancelaciones y cierres en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York

Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, el avión “transitaba por la pista cuando golpeó” al vehículo de rescate al cruzarse en su camino.

La autoridad de manejo de emergencias de Nueva York advirtió que habría “cancelaciones, cierres de carretera (y) atrasos en el tráfico” cerca del aeropuerto.

“Usen rutas alternativas”, urgió en X.

El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.

Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33.5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.

La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en ocho mil millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.