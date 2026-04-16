El candidato de izquierda Roberto Sánchez aseguró que se mantendrán vigilantes ante alguna manipulación / Foto: EFE

La justicia electoral definirá, a través de más de cinco mil 200 actas impugnadas, al rival de la candidata derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, un lugar que se disputan voto a voto el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Con el 92.96 por ciento del escrutinio, la brecha entre el exministro Sánchez, socio político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y de López Aliaga, empresario y exalcalde de Lima (2023-2025), es de menos de 10 mil votos.

El martes, el candidato del izquierdista partido Juntos por el Perú desbancó al candidato del ultraconservador partido Renovación Popular de la segunda posición del escrutinio que da acceso a la segunda vuelta, tras ascender desde el sexto lugar gracias al cómputo del voto de zonas rurales, donde es el más votado.

Todavía faltan por procesar el 1.39 por ciento de actas, principalmente del exterior, donde López Aliaga obtiene más votos, pero también de algunas zonas rurales como la sureña región andina de Cusco, donde Sánchez es el que logra mayores preferencias.

En primer lugar, estas actas serán revisadas por los jurados electorales especiales establecidos en cada uno de los distritos electorales, y en caso de una apelación, esta llegará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima instancia electoral del país.

Actualmente, con el 92.96 por ciento escrutado, la derechista Keiko Fujimori tiene asegurada la primera plaza y el pase a la segunda vuelta con el 17.06 por ciento de los votos válidos, equivalentes a dos millones 677 mil 344 papeletas; seguida de Sánchez, con el 11.97 por ciento y un millón 879 mil 227 votos; y de López Aliaga, con el 11.91 por ciento y un millón 869 mil 987 sufragios.

Así, el escrutinio de los votos entra en su etapa final mientras López Aliaga incide, sin todavía aportar pruebas concretas, en denunciar un supuesto fraude en su contra, e incluso ofreció recompensas de hasta 20 mil soles (unos cinco mil 800 dólares) a quien le envíe pruebas que le permitan sustentar sus acusaciones, a la vez que ha pedido anular las elecciones y detener al organizador del proceso. Horas más tardes retiro la recompensa.

López Aliaga, que ya había instaurado entre sus seguidores una narrativa de fraude en los días previos a las elecciones, la reforzó por los grandes retrasos en la apertura de numerosos puestos de votación por falta de material electoral en la capital Lima, a causa de problemas logísticos con la empresa que debía hacer el reparto a los distintas zonas.

Las misiones de observación electoral determinó que el proceso fue transparente y creíble, pese a los grandes retrasos en la apertura de numerosos centros de votación en Lima por falta de material electoral, lo que llevó a que trece locales abrieran el lunes y no el domingo.