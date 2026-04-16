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Mundojueves, 16 de abril de 2026

Cinco mil actas definirán al rival de Keiko Fujimori en las elecciones de Perú

El izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga se disputan un lugar voto a voto

EFE

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ANÁLISIS

Perú no necesita cambiar de rumbo… necesita avanzar

Asimismo, el 5.23 por ciento de las actas, equivalentes a más de cinco mil 200, han sido impugnadas por presentar inconsistencias o irregularidades que deben ser resueltas por el sistema de justicia electoral de Perú.

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