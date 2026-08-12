Ciudadanía no está a la venta: Marco Rubio tras la creación de institución contra el turismo de nacimiento en EU
El Secretario de Estado de EU informó además, que por medio de esta organización ya se han revocado más de 600 visas
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