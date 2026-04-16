A partir de este viernes comienzan los encuentros entre líderes internacionales para intentar frenar el avance del populismo y extremismo que consideran un riesgo real para la democracia

Europa Press y EFE

Presencia de Sheinbaum

Sánchez y Sheinbaum mantendrán un breve encuentro bilateral el sábado en Barcelona tras las tensiones diplomáticas.

Sin temor a Trump

Durante dos días habrá decenas de reuniones y mesas redondas en las que se debatirá la situación actual en todo el mundo, con un inevitable protagonismo de las políticas que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Frente a ello, según fuentes de la organización, se reivindicará el “no a la guerra” que ha defendido Pedro Sánchez, y el convencimiento de que existe una alternativa política centrada en los derechos para plantar cara a la ola conservadora.

Telemáticamente intervendrán asimismo miembros de partidos progresistas de Israel y presencialmente habrá una delegación de Palestina.

También habrá miembros de la oposición venezolana porque, según recuerda la organización, Machado no es la única representante de ese espacio político en el país latinoamericano.

Impulso de Sánchez y Lula

Lula es el principal aliado del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en esta cita progresista y participará junto a él en los tres eventos centrales.

Esta destacada cumbre se ha celebrado con anterioridad dos veces en Nueva York y una en Santiago de Chile, la mas reciente, en 2024.

El jefe del Ejecutivo español considera que es necesario que todos los progresistas se unan frente a quienes hacen del odio, la fragmentación o la polarización su forma de entender y practicar la política, ya sea a nivel nacional o internacional.