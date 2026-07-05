Como héroes: selección de Cabo Verde es recibida entre aplausos tras participación histórica en el Mundial
Pese a su caída en dieciseisavos de final ante Argentina, el conjunto caboverdiano se ganó el respeto de los aficionados del balompié
Samantha Laurent
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