Corea del Norte denuncia maniobras entre EU y Corea del Sur como una creciente amenaza

Mundomiércoles, 19 de agosto de 2026Corea del Norte denuncia maniobras entre EU y Corea del Sur como una creciente amenazaPionyang advierte que responderá ante los ejercicios militares, mientras Corea del Sur adelanta su conclusión tras la petición de Donald Trump de reducir las maniobrasEFECorea Del SurCorea Del NorteEstados UnidosMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESPatricio PatricioCARTONESEncuestas disfrazadas Osvaldo