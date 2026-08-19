Mundomiércoles, 19 de agosto de 2026

Corea del Norte denuncia maniobras entre EU y Corea del Sur como una creciente amenaza

Pionyang advierte que responderá ante los ejercicios militares, mientras Corea del Sur adelanta su conclusión tras la petición de Donald Trump de reducir las maniobras

EFE

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