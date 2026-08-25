Corea del Sur afirma que aviones militares rusos ingresaron en su zona de defensa aérea

Mundomartes, 25 de agosto de 2026Corea del Sur afirma que aviones militares rusos ingresaron en su zona de defensa aéreaLas aeronaves rusas no violaron el espacio aéreo surcoreano, solo el área en la que los países exigen que las aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridadAFPCorea Del SurAvionesRusiaMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESCambio de plan OsvaldoCARTONESCambia de imagen Rubén