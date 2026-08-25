Mundomartes, 25 de agosto de 2026

Corea del Sur afirma que aviones militares rusos ingresaron en su zona de defensa aérea

Las aeronaves rusas no violaron el espacio aéreo surcoreano, solo el área en la que los países exigen que las aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridad

AFP

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