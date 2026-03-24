Crisis energética: qué pasó la última vez que el mundo se quedó sin petróleo en 1973











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Diversos países como Filipinas o Trinidad y Tobago han activado alternativas de suministro energético ante encarecimiento del petróleo / Foto: EFE

Debido al conflicto armado y en materia energética que está desarrollándose entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, este último país perteneciente a la República Islámica ha decidido aprovechar su ventaja territorial para bloquear la salida de su petróleo hacia el mundo en el estrecho de Ormuz, espacio marítimo por el que transita el 20 por ciento del total de este combustible en el mundo.

Uno de los países más afectados al momento es Filipinas, pues su presidente, Ferdinand Marcos, declaró a al territorio en estado de “emergencia energética nacional” por los riesgos relacionados con el suministro de carburante y la estabilidad energética a causa de la guerra en Medio Oriente.

En estos momentos, Filipinas está sufriendo de apagones y la secretaria de Energía, Sharon Garin, indicó que el país intentará impulsar la producción de electricidad a través de sus plantas de carbón, puesto que alrededor del 60 por ciento de esta energía proviene del carbón.

“Con el desarrollo de la tercera revolución industrial y la caída del Muro de Berlín se suscitaron una serie de cambios que modificaron el panorama económico, político y social del mundo”, expone el texto “La crisis del petróleo y su impacto en el deterioro del estado benefactor” publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

“En específico la crisis de 1973, que tuvo como una de sus causas los precios del petróleo, ello tuvo consecuencias directas e indirectas sobre los cimientos del Estado benefactor que, junto con la caída de los principales regímenes socialistas, llevó a la implantación del neoliberalismo como política económica”, añade.

Cabe destacar que el Estado benefactor opera cuando ese ente del gobierno se encarga de brindar garantías a la ciudadanía en cuanto a empleo, educación, servicios básicos, movilidad, comunicación entre otros aspectos para asegurar su bienestar y que se tenga un mínimo de condiciones en la calidad de vida.

“En ese momento la incidencia de dicho energético en la economía del mundo era de tal magnitud, que la decisión de subir su precio en 1973-1974 por parte de los países productores agrupados en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) provocó que se generalizara la expresión de crisis del petróleo”.

En esencia, a finales de la década de los 60, la inflación en el mundo superó niveles insospechados, por lo cual, se trató de combatir con aumento de salarios, añadido al déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, es decir, que el dólar alcanzó un valor respecto a otras monedas que en realidad no tenía. estaba “inflado”.

Ello ocasionó que el entonces Presidente de aquel país, Richard Nixon decidiera “cerrar sus puertas” y no permitir que en Estados Unidos se utilizaran otro tipo de monedas, solamente el dólar. Como el efecto bola de nieve, esta acción provocó que las materias primas como el petróleo crudo (WTI y Brent), el gas natural, el oro, el cobre o el hierro subieran de precio.

Tras esto, los países árabes de la OPEP tuvieron diferencias con los demás miembros, en especial con Estados Unidos debido a que consideraron que su petróleo valía poco, y tras negociaciones alcanzaron un aumento internacional de precio de los tres a los 11 dólares por barril en un lapso de dos años, sin embargo, a su vez, aumentó el producto de los demás productores.