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Mundomartes, 24 de marzo de 2026

Crisis energética: qué pasó la última vez que el mundo se quedó sin petróleo en 1973

Desde entonces, el modelo económico del Estado benefactor dejó de ser mayormente utilizado, con varios países implementando ahora lo que se conoce como el neoliberalismo

Jorge Morales

Dicha medida ha afectado los mercados del mundo al encarecer los precios de las demás alternativas de compra para países que no cuentan con yacimientos de petróleo suficientes para abastecerse.

Ya mencionado esto, vale la pena hacer memoria acerca de la crisis energética de 1973.

¿Cómo y por qué fue la crisis energética mundial de 1973?

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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