Trabajo a distancia, racionamiento de combustibles, subsidios y cambios en los horarios de comercios son algunas de las medidas tomadas alrededor del mundo ante la crisis energética

Yahir Fragoso / El Sol de México

Además, el cierre de esta ruta marítima, que alcanza alrededor de 50 kilómetros en su punto más angosto, afecta la cadena de suministros de fertilizantes, semiconductores, medicamentos y otras industrias clave.

En primera instancia, el reducción en el suministro de petróleo limita la disponibilidad de combustibles para algunos países que dependen de los hidrocarburos de Medio Oriente.

Debido a estas condiciones muchos Estados están racionando los combustibles. En Sri Lanka las estaciones sólo venden 15 litros a la semana a los conductores, y aplica un sistema de códigos QR para mantener el control.

Myanmar, por su parte, utiliza las terminanciones de las matrículas de los vehículos en el país para determinar cuándo pueden comprar gasolina: terminación par un día, terminación impar el día siguiente.

En Europa Eslovenia se convirtió en el primer país en racionar el combustible. En este caso los consumidores particulares pueden comprar hasta 50 litros por semana, mientras que empresas y agricultores pueden adquirir hasta 200.

Hasta ahora el bloque no ha tomado una postura comunitaria, por lo que cada país está optando individualmente por las medidas que considera necesarias. Sin embargo, el conflicto ya le está pasando factura.

De acuerdo con el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, la Unión Europea ha gastado, en un mes de guerra, 14 mil millones de euros adicionales en importar hidrocarburos.

Otra de las medidas más frecuentes a la que han recurrido los gobiernos de todo el mundo es subsidiar de alguna manera el costo de los combustibles para mitigar los efectos del aumento de los precios en la economía.

En el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde hace tres semanas ha recortado la carga fiscal sobre los combustibles a través del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS).

Los reguladores energéticos en China, que importa 45 por ciento del petróleo que consume desde Medio Oriente, también intervinieron para contener las afectaciones a la ciudadanía por el alza del petróleo.

No obstante, las consecuencias que las personas en algunas regiones están experimentando se extienden a cada vez más aspectos de su día a día.

Pakistán recortó a cuatro días la semana laboral para reducir el gasto energético, mientras que Tailandia envió a todos los empleados públicos a trabajar desde sus casas, e instó al sector privado a tomar medidas similares.

Este último también fijo en 26 grados la temperatura a la que pueden programarse los aires acondicionados, una decisión que coincide con la época más calurosa del país y en la que se dispara el consumo eléctrico por estos aparatos.

La medida también fue aplicada en Bangladesh, y de manera más radical en Jordania, donde el uso de aire acondicionado y cualquier otro medio de climatización quedó prohibido en los edificios públicos.

India enfrenta una situación todavía más crítica debido a la escasez de gas LP, un combustible del cual el país importa el 54 por ciento a través del estrecho de Ormuz.

Las autoridades niegan la existencia de un desabastecimiento, con la petrolera estatal Indian Oil Corp pidiendo no prestar atención a rumores. Mientras tanto, las filas son cada vez más largas en todo el país para conseguir un tanque de gas.

Aquellos que pueden pagarlo acuden al floreciente mercado negro que ha tomado fuerza en medio del caos, con vendedores informales cobrando hasta cuatro veces más que el precio regulado por un tanque.

Para frenar la reventa ilegal, las autoridades llevaron a cabo más de 3 mil redadas solo el pasado lunes, además de mil 200 inspecciones sorpresa en las compañías distribuidoras.

Por otro lado, la crisis energética presiona desde varios frentes los precios de los productos que la población consume diariamente.

En este sentido señaló que los agricultores podrían reducir los insumos, sembrar menos o cambiar a cultivos que requieran menos fertilizantes.

“Esas decisiones afectarán a los rendimientos futuros y determinarán nuestro suministro de alimentos y los precios de las materias primas durante el resto de este año y todo el próximo”, añadió.

Los precios del aceite de palma alcanzaron su nivel más alto desde mediados de 2022.

Debido a estas condiciones la reapertura del Estrecho de Ormuz se ha convertido en una carrera contrarreloj en la que decenas de países buscan una solución diplomática con Irán.

El pasado 3 de abril Reino Unido convocó a una reunión virtual con 35 países para coordinar acciones que permitan la liberación de la ruta marítima sin escalar el conflicto.

No obstante, este lunes el conflicto parece haber entrado en una nueva escalada, luego de que Israel lanzara un ataque sobre el complejo South Pars.

Esta es la mayor instalación petroquímica de Irán, y se asienta sobre la reserva más grande de gas licuado de petróleo (LP) a nivel mundial.

En marzo Israel ya había atacado South Pars, a lo que Irán respondió con ataques sobre el complejo energético de Ras Laffan en Qatar, que se alimenta de la misma reserva que la instalación iraní.

Debido al ataque lanzado este lunes Irán declaró que Israel acaba de iniciar un efecto dominó de fuego que arrastrará a toda la región, en referencia a posibles represalias contra Haifa (Israel), Fuyaira (Emiratos), Shuaiba (Kuwait), todas instalaciones energéticas.

Trump amagó con destruir todas las centrales eléctricas iraniés así como sus puentes, lo que constituiría un crimen de guerra al ser infraestructura civil.

Al respecto, el mandatario estadounidense minimizó la situación argumentando que el verdadero crimen de guerra sería permitir que Irán logre desarrollar un arma nuclear.

Con información de Reuters y EFE