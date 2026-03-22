Cuba afirma que sus fuerzas armadas se preparan para una posible agresión militar de EU

Las tensiones entre EU y Cuba aumentaron tras el bloqueo petrolero impuesto sobre la isla, el cual ha incrementado la crisis energética que viene sufriendo desde 2024

EFE

El viceministro de Exteriores recalcó que el país no ve “ninguna justificación” para que tenga lugar una acción militar en Cuba, porque el país es “pacífico” y no representa “ninguna amenaza” para Estados Unidos.

Las tensiones entre EU y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron entonces de que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense.

“Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado”, declaró Rubio en ese momento.

Esta semana, Trump aseguró que sería un “honor tomar” el país y poder hacer con la isla lo que quisiera.

“Es una situación muy grave, y estamos actuando de la forma más proactiva posible para hacer frente a las circunstancias. Esperamos que este boicot no dure y no se mantenga para siempre”, destacó Fernández de Cossío en la entrevista con NBC News.

El político reiteró además que Cuba “no tiene ningún conflicto” con EU: “Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”.

“Estamos abiertos a hacer negocios y a mantener una relación respetuosa que estoy seguro que la mayoría de estadounidenses apoyaría”, indicó.