Cuba agradece la llegada de crudo de Rusia en medio del asedio petrolero de EU

La embarcación rusa trae un cargamento de 730 mil barriles. Esto representa un alivio para la crisis energética que atraviesa Cuba, debido al bloqueo energético impuesto por Donald Trump

EFE

"Esta valiosa ayuda llega en medio del cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana", expresó la Cancillería de La Habana en la red social X.

Además resaltó las recientes palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien declaró que para Rusia "es un deber no quedarse al margen y prestar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos".

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.