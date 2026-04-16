Cuba está lista frente a cualquier agresión militar, afirma su presidente

Miguel Díaz-Canel dijo que su país está dispuesto a defender su soberanía y que deben estar preparados para enfrentar una agresión militar de EU

AFP

Entre el 15 y el 19 de abril de 1961, unos mil 400 anticastristas entrenados y financiados por la CIA desembarcaron en Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, sin lograr derrocar al gobierno socialista de Fidel Castro.

La operación fue lanzada tras la puesta en marcha por La Habana de una reforma agraria y de una amplia campaña de nacionalizaciones de tierras y empresas estadounidenses.

“Creo que un momento no es igual a otro, lo que sí es igual es que este pueblo está dispuesto a defender su soberanía cueste lo que cueste”, declaró a la AFP María Regueiro, una jubilada de 82 años, presente entre la multitud.

Las relaciones históricamente conflictivas entre los dos vecinos y enemigos ideológicos, Cuba y Estados Unidos, atraviesan un recrudecimiento de las tensiones. No obstante, hay conversaciones en curso entre ambos países.